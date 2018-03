Japan sluit in stijl af, Oranje tweede

De Japanse vrouwenploeg heeft bij de wereldbekerfinale schaatsen in Minsk ook de laatste race op de achtervolging gewonnen. Het oppermachtige trio van bondscoach Johan de Wit was van de drie deelnemende teams verreweg het snelste: 3.00,18. Nederland zette de tweede tijd neer (3.05,21), gevolgd door Duitsland (3.08,56).

De Nederlandse ploeg bestond in Wit-Rusland uit Marrit Leenstra, Lotte van Beek en Melissa Wijfje, die Antoinette de Jong verving. Op dit onderdeel behaalde Oranje vorige maand bij de Winterspelen in Zuid-Korea olympisch zilver, eveneens achter Japan. In Gangneung kwamen Ireen Wüst, afwezig in Minsk, Leenstra, De Jong en Van Beek namens Nederland in actie.

Japan was dit seizoen onverslaanbaar op de ploegachtervolging. In de eindstand van de wereldbeker eindigde Nederland op de derde plek, met Duitsland op de tweede plaats.

Bij de mannen verschijnt Nederland zaterdag niet aan de start op de ploegachtervolging. Ook op de teamsprint, zondag in Minsk, zal Oranje bij de mannen ontbreken.