Skiester Mikaela Shiffrin heeft de laatste slalom om de wereldbeker van het seizoen gewonnen. De Amerikaanse had zich eerder al verzekerd van de eindzege op de technische discipline, zoals ze ook al zeker was van de winst van de algemene wereldbeker.

Shiffrin was ook in Are een klasse apart. De 23-jarige skivedette was liefst 1,58 seconde sneller dan de nummer twee, de Zwitserse Wendy Holdener. Olympisch kampioene Frida Hansdotter pakte voor eigen publiek het brons.