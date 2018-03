Nederland tiende op medaillespiegel

Nederland is op de Paralympische Spelen in Pyeongchang op de tiende plaats geëindigd in de medaillestand. De equipe van chef de mission Esther Vergeer voldeed ruimschoots aan de verwachtingen met zeven medailles: drie keer goud, drie keer zilver en één keer brons. Niet eerder haalde Oranje zoveel paralympische plakken op de Winterspelen.

In Sotsji 2014 was er maar één medaille; een gouden voor parasnowboardster Bibian Mentel. In Pyeongchang voegde ze daar twee gouden aan toe. Zitskiër Jeroen Kampschreur bracht de derde gouden medaille binnen. Hij draagt zondagmiddag de vlag bij de sluitingsceremonie.

Zilver was er in Zuid-Korea voor de parasnowboarders Lisa Bunschoten en Chris Vos en zitskiester Linda van Impelen. Bunschoten behaalde ook nog brons.

De Verenigde Staten wonnen verreweg de meeste medailles: 36 stuks (dertien goud, vijftien zilver en acht brons). Daarna komt Rusland, dat vanwege dopingschandalen onder neutrale vlag meedeed, met 24 medailles (acht goud, tien zilver, zes brons). Canada eindigde als derde met 28 plakken (acht goud, vier zilver, zestien brons).

De blinde Slowaakse paraskiester Henrieta Farkasova scoorde individueel het beste met vier gouden en een zilveren medaille. De Franse skiester Marie Pochet (paraski staand) veroverde vier keer goud. Mentel eindigde met haar twee gouden plakken als gedeeld vijftiende in de individuele medaillespiegel.