Leenstra besluit druk weekeinde met 2e plek

De Nederlandse vrouwenploeg is bij de wereldbekerfinale schaatsen in Minsk op de tweede plaats geëindigd van de teamsprint. Het trio van Oranje was in de afvalrace over drie ronden net iets minder snel dan de Russische ploeg: 1.28,24 tegen 1.28,57. Noorwegen reed de derde tijd: 1.28,65. Er kwamen in Wit-Rusland slechts drie teams op dit niet-olympische onderdeel in actie.

Namens Nederland verschenen Letitia de Jong, Lotte van Beek en Marrit Leenstra in de baan. Met name Leenstra beleefde in Wit-Rusland een druk weekeinde. Ze won zaterdag goud op de 1000 meter en pakte zilver op de ploegachtervolging. Eerder op zondag eindigde de Friezin als tweede op de 1500 meter.

Bij de mannen deed Nederland niet mee op dit nog tamelijk nieuwe onderdeel. Noorwegen zegevierde in 1.20,89, gevolgd door Polen (1.22,11) en Rusland (1.22,54).