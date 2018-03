Turnster Volleman zesde in Stuttgart

Turnster Tisha Volleman is bij de wereldbekerwedstrijd van Stuttgart als zesde geëindigd op de meerkamp. Volleman kwam tot een score van 51,866. De winst was voor de Chinese Zhang Jin: 53,431. Het verschil met de Duitse Elisabeth Seitz (53,332) was minimaal.

Volleman had haar beste klassering op de balk waar ze met een score van 12,500 alleen Zhang (13,533) voor zich wist. Ze kwam verder tot 14,166 (5e) op sprong, 12,700 (6e) op vloer en 12,500 (6e) op rek. Frank Rijken was zaterdag in de meerkampfinale met een score van 79,598 als achtste en laatste geëindigd.