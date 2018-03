Poels na operatie terug op de fiets

Wielrenner Wout Poels zit al weer op de fiets. Ruim een week nadat de Limburgse klimmer van Team Sky bij een val in Parijs-Nice een sleutelbeen had gebroken, hervatte hij voorzichtig de training. Poels onderging afgelopen week in Engeland een operatie.

,,De operatie ging goed en nu terug op de fiets”, schreef de dertigjarige renner op Twitter, bij een foto waarop te zien is hoe Poels in zijn schuur al weer traint op de fietstrainer. Poels hoopt eind deze maand met zijn ploeggenoten van Sky mee te kunnen op trainingskamp naar Tenerife. Hij verwacht half april bij de Amstel Gold Race ‘gewoon’ aan de start te staan.

Poels had in Parijs-Nice de tijdrit op zijn naam geschreven en stond op de tweede plaats in het klassement toen hij tijdens de zesde etappe ten val kwam.