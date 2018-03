Niewiadoma wint Trofeo Binda

De Poolse wielrenster Katarzyna Niewiadoma heeft de Trofeo Binda gewonnen, de derde wedstrijd uit de wereldbeker. De koers werd in de regen verreden op een zwaar parcours. Niewiadoma, die rijdt voor de ploeg Canyon-SRAM Racing, kwam alleen aan in Cittiglio. Op iets meer dan 20 seconden won wereldkampioene Chantal Blaak de sprint van een eerste achtervolgende groep voor haar landgenote Marianne Vos.

Anna van der Breggen, die na twee wedstrijden de leiding had in de WorldTour, ontbrak in Cittiglio. Niewiadoma neemt de leiding in het klassement over.