Geen Gemenebest Spelen voor Cavendish

De Britse wielrenner Mark Cavendish heeft zich teruggetrokken voor de Gemenebest Spelen van komende maand in Australië. De 32-jarige sprinter wordt dit jaar achtervolgd door pech en blessures. Cavendish kwam vorige week in Milaan-Sanremo weer ten val en liep daarbij opnieuw een gebroken rib op. Ook zijn enkel was fors gehavend.

De renner van Team Dimension Data had een week eerder in de Tirreno-Adriatico bij een val in de ploegentijdrit ook al een rib gebroken. Cavendish liep begin dit seizoen een hersenschudding op door een valpartij in de Ronde van Abu Dhabi.

,,Het positieve nieuws is dat ik geen grote schade heb overgehouden aan mijn crash in Milaan-Sanremo, maar het vervelende is dat ik me wel moet afmelden voor de Gemenebest Spelen”, zei ‘Cav’. ,,Ik had ‘mijn’ eiland Man enorm graag willen vertegenwoordigen. Helaas komt dit evenement te vroeg in mijn herstel.” De sprinter neemt een paar weken de tijd om te herstellen van al zijn blessures. Wanneer Cavendish zijn rentree maakt, is niet bekend.