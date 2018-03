Terpstra soleert naar zege E3 Harelbeke

Wielrenner Niki Terpstra heeft op indrukwekkende wijze de E3 Harelbeke gewonnen. De 33-jarige Noord-Hollander kwam na een lange solo alleen over de finish. Terpstra werd daarmee de eerste Nederlandse winnaar van de Vlaamse voorjaarskoers uit de UCI WorldTour sinds Steven de Jongh in 2003. Terpstra eindigde vier jaar geleden als tweede achter Peter Sagan.

Terpstra was op zo’n 70 kilometer van de streep samen met ploeggenoot Yves Lampaert van Quick-Step weggereden uit de groep met favorieten. De Belgische equipe had al vroeg het initiatief naar zich toegetrokken na een valpartij in het peloton. ,,We zaten daar allemaal van voren. Na die val brak het peloton in stukken. Het is hard, maar dan moet je doorrijden”, zei Terpstra.

Achter het duo van Quick-Step, dat aan kop even gezelschap had van de kersverse vader Pim Ligthart, ontstond een achtervolgende groep met drie Belgen: Philippe Gilbert, Tiesj Benoot en Greg Van Avermaet, de winnaar van vorig jaar. Wereldkampioen Sagan zat weer in de groep daar achter. De Slowaak had een slechte dag en kon geen aansluiting meer vinden.

Met nog 30 kilometer te gaan, reed Terpstra weg bij Lampaert. Op de voorgaande heuveltjes was al duidelijk geworden dat de Noord-Hollander sterker was dan zijn 26-jarige teammaat. De voorsprong van Terpstra kwam nooit boven de minuut uit en liep in de slotfase terug tot zo’n 10 seconden, omdat in de achtervolgende groep de ene na de andere renner demarreerde.

Mede dankzij het afstoppende werk van zijn ploeggenoten Gilbert en Zdenek Stybar hield Terpstra stand en kon hij een prachtige zege bijschrijven op zijn erelijst. ,,Ik zei vanochtend al: ik heb mijn stoute schoenen aan, gaan met die banaan. Dit is een van de mooiste koersen in Vlaanderen, met een superzwaar parcours. Ik ben al een keer tweede geworden, mooi dat ik nu op het hoogste treetje sta.”

Gilbert maakte het feest van Quick-Step nog wat groter door als tweede te eindigen, Van Avermaet werd derde. Terpstra is na Jan Raas (1979, 1980, 1981), Bert Oosterbosch (1984) en De Jongh de vierde Nederlandse winnaar van E3 Harelbeke.