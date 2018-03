Vlemmings aan de slag bij Helmond Sport

Leon Vlemmings (47) gaat bij zijn vroegere club Helmond Sport aan de slag als algemeen directeur. De voormalige voetbaltrainer volgt Marcel van den Bunder op. Hij ondertekent bij de eerstedivisieclub een contract tot medio 2020. De Brabander treedt per 3 april in dienst.

Naast algemene zaken krijgt Vlemmings ook technische zaken in zijn takenpakket. Hij was eerder als trainer werkzaam bij onder meer Feyenoord, PSV, AEK Larnaca en Go Ahead Eagles. Bij die laatste club werd Vlemmings begin december ontslagen.

Voorzitter Philippe van Esch reageert verheugd op de aanstelling van Vlemmings. ,,Leon brengt een vracht aan ervaring mee en kent de voetballerij erg goed. Wij zijn er van overtuigd dat hij de juiste man is voor Helmond Sport.”

Vlemmings is geen onbekende in Helmond. ,,Als B-junior van vv Gemert werd ik door Helmond Sport gevraagd. Later heb ik mijn debuut mogen maken in het eerste elftal. Het maakt me enorm trots dat ik nu gevraagd ben om in een andere rol terug te keren.”