Pantano wint bergrit, Valverde blijft leider

Jarlinson Pantano heeft de langste etappe in deze editie van de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De 29-jarige wielrenner uit Colombia versloeg na een zware bergetappe, over 213 kilometer van Llivia naar Vielha Val d’Aran, de Noor Vegard Stake Laengen in de eindsprint. De Sloveen Matej Mohoric kwam als derde over de finish, op 10 seconden van de winnaar. Mohoric dacht even dat hij had gewonnen, maar kreeg al snel door dat hij niet als eerste was gefinisht.

Alejandro Valverde eindigde als achtste, op 14 seconden van Pantano. De Spaanse renner van Movistar blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op de Colombiaan Egan Bernal bedraagt 16 seconden.

Het peloton moest onderweg drie bergen beklimmen, waarvan een van de buitencategorie. Een groep van twaalf renners trok al vroeg ten aanval, onder wie Jetse Bol. De vluchters bouwden een voorsprong op van ruim 3 minuten. Op minder dan 30 kilometer van de finish was de marge nog 3 minuten.

Onder aanvoering van de Luxemburger Bob Jungels werd de jacht ingezet op de kopgroep, die door toedoen van onder anderen Pantano en Laengen op de laatste klim uiteenviel. Ook Steven Kruijswijk reageerde in het peloton, maar de nummer tien van het klassement werd al snel weer door de meute opgeslokt.

Mohoric daarentegen wist wel weg te blijven, maar juichte vergeefs, omdat net iets eerder Pantano en Laengen de meet hadden gepasseerd. Kruijswijk staat als eerste Nederlander nu elfde in het algemeen klassement, op 1.28 van Valverde.