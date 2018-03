Ritwinst Mollema in Settimana Internazionale

Bauke Mollema heeft in de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale de tweede etappe op zijn naam geschreven. De Nederlandse wielrenner van Trek-Segafredo zegevierde na 130 kilometer, tussen Riccione en Sogliano al Rubicone, in de eindspurt. De Italiaan Diego Rosa kwam als tweede over de streep, gevolgd door zijn landgenoot Giulio Ciccone.

Voor Mollema betekende het zijn eerste zege dit seizoen. Rosa is de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij nam de eerste plaats over van Pascal Eenkhoorn, die na de eerste dag met twee wedstrijden (rit in lijn en een ploegentijdrit) de verrassende koploper was in de rangschikking.