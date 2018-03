De basketballers van Houston Rockets hebben een clubrecord gevestigd met hun 59e overwinning van het seizoen in de Amerikaanse NBA. De koploper van de Western Conference rekende af met New Orleans Pelicans: 114-91. Het was de vijftiende thuiszege voor de ploeg uit Texas.

James Harden was de topschutter met 27 punten. Hij passeerde daarmee als eerste speler van dit NBA-seizoen de grens van 2000 punten. Bij de Pelicans was Anthony Davis de topscorer met 25 punten.