Jay McCarthy heeft de derde etappe in de Ronde van Baskenland op zijn naam geschreven. De 25-jarige Australische wielrenner van Bora-hansgrohe was in de 184,8 kilometer lange etappe, van Bermeo naar Valdegovia, de snelste in de massasprint. Voor McCarthy is het zijn derde zege als prof.

De Fransman Julian Alaphilippe, die de eerste twee ritten won, blijft leider in het algemeen klassement. Donderdag volgt een tijdrit.