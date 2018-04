Verstappen: crash door te veel pk’s

Max Verstappen denkt dat zijn crash tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein is veroorzaakt door een softwarefout in de auto. ,,We hebben zojuist de data bestudeerd en daarop is te zien dat ik opeens 150 pk meer had. Dat is raar, want de bocht is niet voluit”, zegt de Nederlandse coureur op Verstappen.nl. ,,Je gaat voorzichtig op het gas en ineens kreeg ik 150 pk extra, wat ik absoluut niet aan zag komen. Dit zorgde ervoor dat de achterbanden door sloegen en ik de baan af spinde. Erg jammer, want er was kans op een plek in de top drie.”

Verstappen was tijdens het eerste deel van de kwalificatie bezig met een snelle ronde toen hij de controle over zijn wagen verloor. De Red Bull raakte van de baan en eindigde in een muur langs het circuit. Daarbij raakte de voorkant van de auto beschadigd. Verstappen kon ongedeerd uit zijn bolide stappen.

De twintigjarige coureur had op dat moment de vierde plek in handen. Hij kon de kwalificatie niet voortzetten en moet zondag in principe van de vijftiende startplek aan de race beginnen.

Verstappen zegt hoop te houden op een klassering in de top vijf. ,,De racesnelheid is goed. Met een beetje geluk en een safetycar zou een plek in de top vijf mogelijk kunnen zijn.”

De Duitser Sebastian Vettel start zondag vanaf poleposition. De Duitser bleef zijn teamgenoot bij Ferrari, de Fin Kimi Räikkönen, net voor in de kwalificatie.