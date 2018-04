Vettel pakt op valreep pole in Bahrein

Sebastian Vettel heeft op de valreep poleposition veroverd tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein op het circuit van Sakhir. De Duitse Formule 1-coureur bleef zijn Finse teamgenoot Kimi Räikkönen net voor. Achter het duo van Ferrari reden de Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton respectievelijk de derde en vierde tijd.

Voor wereldkampioen Hamilton betekent dit dat hij vanaf de negende plek moet starten. De Brit kreeg een gridstraf vanwege het vervangen van een kapotte versnellingsbak.

Max Verstappen crashte al tijdens het eerste deel van de kwalificatie. De Nederlander was bezig met een snelle ronde toen hij de controle over zijn wagen verloor. De Red Bull van Verstappen raakte van de baan en eindigde in een muur langs het circuit. Daarbij raakte de voorkant van de bolide beschadigd. Verstappen kon ongedeerd uitstappen.

Tot het moment van het incident had Verstappen de vierde tijd gereden. Hij kon de kwalificatie niet voortzetten en moet zondag vanaf de vijftiende plek aan de race beginnen.

Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo reed de vijfde tijd, net voor de verrassende Fransman Pierre Gasly in de Toro Rosso, die de zesde tijd klokte.

De race begint om 17.10 uur Nederlandse tijd. In Bahrein is het dan al avond, dus de race wordt grotendeels onder kunstlicht verreden.