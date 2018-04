Max Verstappen is tijdens het eerste deel van de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein gecrasht. De Nederlander was bezig met een snelle ronde toen hij de controle over zijn wagen verloor.

De Red Bull van Verstappen raakte van de baan en kwam in botsing met een muur langs het circuit. Daarbij raakte de voorkant van de auto beschadigd. Verstappen kon ongedeerd uit zijn wagen stappen na het ongeluk.