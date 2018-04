Korfballers van TOP weer landskampioen

Voor de vierde keer in vijf jaar hebben de korfballers van TOP uit Sassenheim de Nederlandse zaaltitel veroverd. De ploeg van trainer Jan Niebeek was in de finale in de Ziggo Dome in Amsterdam te sterk voor Fortuna uit Delft: 24-20. TOP pakte in 2014, 2016 en 2017 ook al het kampioenschap in de zaal.

Fortuna had in de play-offs PKC, de kampioen van 2015, over drie duels verslagen en mocht het daarom opnemen tegen TOP. De ploeg van Niebeek was Blauw-Wit in twee wedstrijden de baas en bereikte zo voor het vijfde jaar op rij de zaalfinale.

De titelverdediger beleefde een flitsende start in de Ziggo Dome. Pas bij 5-0 kon Fortuna voor het eerst scoren. Na een ruststand van 12-8 voor TOP kwam Fortuna in de tweede helft sterk terug. De korfballers uit Delft wisten het verschil te verkleinen tot één punt (13-12), maar verder liet TOP het niet komen. De club uit Sassenheim zette even aan en liep uit naar een afgetekende zege.