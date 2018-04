Golfer Luiten slaat af in Marokko

Golfer Joost Luiten slaat donderdag af in de Trophée Hassan II in Marokko. De 32-jarige Rotterdammer nam pas de avond voor de eerste ronde het besluit na uitvoerig testen van zijn gevoelige pols. Een oude blessure speelde op na zijn zege in het Oman Open in februari en hield hem enkele toernooien aan de kant. ,,De pols voelt goed en de swing komt terug. Ik kijk er naar uit weer op de tee te staan”, meldde hij op Twitter.

Luiten zei op de website van de Europese Tour dat hij op de Royal Golf Dar Es Salam in Rabat meteen om de overwinning wil meedoen. ,,Ik wil graag die tweede toernooizege van dit jaar en hopelijk komt deelname aan de Ryder Cup dan ook dichterbij. Dat is een doel van dit jaar, evenals terugkeren in de top vijftig van de wereld.”

De Ryder Cup is een tweejaarlijkse prestigestrijd tussen de beste golfers van Amerika en Europa. De komende editie is eind september in Parijs.