Nageeye houdt blessure over aan Boston

Marathonloper Abdi Nageeye is vier tot zes weken uitgeschakeld door een scheurtje in zijn rechter hamstring. De Nederlands recordhouder heeft de blessure vorige week opgelopen tijdens de marathon van Boston, waarin hij als zevende eindigde. Dat vertelde hij aan de NOS.

Hij voelde al een pijntje na ongeveer 16 kilometer. ,,Ik dacht dat het door de kou en regen kwam, maar bij 30 kilometer voelde ik dat het echt niet goed zat. Ik ben toch doorgelopen. Dat had ik misschien beter niet kunnen doen, maar ik wilde per se finishen”, aldus Nageeye, die deze zomer voor een medaille gaat op de marathon bij de EK in Berlijn.

Nageeye liep in Boston een matige tijd van 2.23.16, maar de omstandigheden in de Amerikaanse marathon waren extreem met een temperatuur van net boven 0 graden, hard wind en slagregens. ,,Ik heb een MRI-scan laten maken en daaruit bleek dat er een scheurtje zit. Dit hoort erbij, ik ben al met de revalidatie begonnen.”