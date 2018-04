Spurs leven nog tegen Warriors

De basketballers van San Antonio Spurs hebben uitschakeling in de play-offs van de Amerikaanse NBA kunnen afwenden met hun eerste zege op Golden State Warriors. De ploeg van de opnieuw afwezige coach Gregg Popovich – zijn vrouw overleed onlangs – won wedstrijd vier met 103-90. De stand in de best-of-seven tussen beide ploegen kwam daarmee op 3-1 voor de Warriors, die de NBA-titel verdedigen. LaMarcus Aldridge was topschutter bij de Spurs met 22 punten.

Bij Golden State was Kevin Durant verreweg de meest productieve speler met 34 punten. Wedstrijd vijf is dinsdag in Oakland, thuisbasis van de Warriors.

Cleveland Cavaliers trok de stand in de best-of-seven met Indiana Pacers gelijk (2-2) door wedstrijd vier met 104-100 te winnen. De Cavaliers leunden op vedette LeBron James, die goed was voor 32 punten en 13 rebounds. Kyle Korver was belangrijk in de slotfase met twee rake driepunters. Het vijfde duel tussen beide teams is woensdag in Cleveland.

Ook Washington Wizards en Toronto Raptors zijn in evenwicht na vier wedstrijden. De Wizards zette de tussenstand op 2-2 door een overwinning van 106-98. Bradley Beal en John Wall namen de ploeg uit Washington bij de hand met respectievelijk 31 en 27 punten. DeMar DeRozan kwam tot een score van 35 punten voor de Raptors. Wedstrijd vijf is woensdag in Toronto.