Bronzini wint, Wild valt in Chongming Island

De Italiaanse Giorgia Bronzini heeft de eerste etappe van de Ronde van Chongming Island gewonnen, een wedstrijd uit de WorldTour voor vrouwen. Aan de massasprint ging een valpartij vooraf waarbij Kirsten Wild, een van de weinige Nederlandse toppers die naar China is afgereisd, bij betrokken was. De renster van Wiggle High5 kon zich daarom niet in de strijd om de ereplaatsen mengen.

Wild won vorig jaar nog de openingsrit van de ronde die ze twee keer op haar naam schreef. ,,Op het asfalt belanden is nooit de beste manier om van je fiets af te komen”, twitterde de Zwolse. Bronzini pakte de dagzege voor de Belgische Kelly Druyts en de Italiaanse Silvia Persico.