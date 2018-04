Van Gerwen wint weer niet in Premier League

Michael van Gerwen verkeert in een zeldzaam vormdipje. De nummer één van de wereld wist voor de derde keer op rij niet tot winst te komen in de Premier League Darts. De titelhouder moest op speelavond 13 in Manchester in zijn partij tegen de Noord-Ier Daryl Gurney genoegen nemen met een gelijkspel (6-6). De Brabander wist met winst in de laatste leg zijn derde nederlaag op rij te voorkomen. Hij gooide tegen Gurney nog wel met een gemiddelde van bijna 105 punten.

Van Gerwen kreeg vorige week in Rotterdam twee verliespartijen te verwerken. Eerst verloor hij in een vol Ahoy van de Schot Peter Wright en een avond later moest hij ook buigen voor Raymond van Barneveld.

Van Gerwen begon nog wel als koploper aan de dartsavond in Manchester. Door het verrassende verlies van nummer twee Gary Anderson uit Schotland tegen de Australiër Simon Whitlock (5-7) bleef hij vooralsnog op de eerste plaats. Van Gerwen gooit later op de avond in zijn tweede partij tegen de Brit Michael Smith.