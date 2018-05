Italië oefent zonder Marchisio en Emerson

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini kan tijdens de komende drie oefeninterlands geen beroep doen op Claudio Marchisio en Emerson Palmieri. De middenvelder van Juventus en verdediger van Chelsea zijn te geblesseerd om in actie te komen tegen Saudi-Arabië (28 mei), Frankrijk (1 juni) en het Nederlands elftal (4 juni). Mancini roept voorlopig geen vervangers op.

De nieuwe bondscoach van Italië formeerde vorige week een selectie van liefst dertig spelers, onder wie vijf nieuwelingen én Mario Balotelli, die na vier jaar afwezigheid terugkeert bij de ‘Azzurri’. De 23-jarige Emerson, een geboren Braziliaan, was een van de nieuwe gezichten in de groep. De linksback van Chelsea moet zijn debuut voor Italië echter uitstellen tot na de zomer.

De Italianen ontvangen Oranje over twee weken in Turijn. Beide landen hebben zich niet kunnen kwalificeren voor het WK. Saudi-Arabië en Frankrijk zijn wel van de partij in Rusland.