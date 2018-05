Dumoulin: ik kan niet anders dan tevreden zijn

Na de off-day van Simon Yates in de Ronde van Italië reed Tom Dumoulin vrijdag virtueel een tijdje in de leiderstrui. Op Chris Froome bleek echter geen maat te staan. De Brit ontsnapte in de zware bergrit 80 kilometer voor het einde en reed solo naar de finish. Dumoulin moest in de achtervolging en finishte uiteindelijk als vijfde, op 3.23 van de Brit.

,,Het ging super. Ik kan niet anders dan tevreden zijn”, aldus Dumoulin, die door het hoge tempo van de Sky-ploeg van Froome al snel zijn teamgenoten kwijtraakte en op zichzelf was aangewezen. ,,Het was een ‘rustig ritje’, maar op het einde werd het echt loeizwaar. Maar dat gold voor iedereen.”

Dumoulin moet in de laatste twee dagen veertig seconden goed zien te maken op Froome. ,,We gaan het morgen en overmorgen zien. Dat zijn andere dagen dan vandaag. Ik weet niet of ik alsnog ga winnen. Als ik het wist, zou ik het vertellen.”