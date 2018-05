Rojer in dubbel al onderuit in Parijs

De Nederlandse tennisser Jean-Julien Rojer is er niet in geslaagd de tweede ronde in het dubbelspel op Roland Garros te bereiken. Met zijn Pakistaanse partner Aisam-Ul-Haq Qureshi verloor hij van de Rus Jevgeni Donskoj en de Mexicaan Miguel Ángel Reyes-Varela: 7-6 (4) 6-7 (5) 4-6.

Zowel in de eerste als de tweede set werden alle servicegames behouden en dus moest een tiebreak uitkomst brengen. Het als zevende geplaatste duo won de eerste en het Russische Mexicaanse koppel de tweede. In de derde set regende het opeens breaks. Waar Rojer en Qureshi de eerste break tegen nog wisten te corrigeren was het op 4-5 toch over.

De 36-jarige Rojer won het dubbelspel op Wimbledon (2015) en bij de US Open (2017) maar kwam op Roland Garros nooit verder dan de halve finale.

Robin Haase en Matwé Middelkoop staan wel in de tweede ronde. Ook Wesley Koolhof bereikte met de Nieuw-Zeelander Artem Sitak de volgende ronde.