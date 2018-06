Bertens start grasseizoen met zege in Rosmalen

Tennisster Kiki Bertens heeft haar eerste wedstrijd van het grasseizoen winnend afgesloten. Anderhalve week na het verlies in de derde ronde op Roland Garros tegen de Duitse Angelique Kerber, zette de Nederlandse dinsdag in eigen land Natalia Vichljantseva met veel moeite aan de kant. Bertens won bij het Libéma Open in Rosmalen in drie sets: 5-7 6-3 7-6 (5).

Het is voor de 26-jarige Bertens de eerste keer sinds 2015 dat ze op Rosmalen verder komt dan de eerste ronde. Vorig jaar ging ze direct onderuit tegen de Duitse Andrea Petkovic en het jaar daarvoor ontbrak de Wateringse wegens een blessure. In 2015 verloor Bertens in Rosmalen in de halve finale van de Italiaanse Camila Giorgi.

In de tweede ronde speelt Bertens tegen Kirsten Flipkens. De Belgische had dinsdag in haar openingspartij weinig moeite met de Russische Anna Kalinskaja: 6-3 6-0.

Bertens is na Robin Haase, Bibiane Schoofs en Arantxa Rus de vierde Nederlander die in de tweede ronde in Rosmalen staat. Alleen Richèl Hogenkamp verloor haar openingspartij. Tallon Griekspoor meldde zich geblesseerd af.

Vichljantseva stond vorig jaar nog in de finale in Brabant. Daarin moest ze haar meerdere erkennen in Anett Kontaveit uit Estland.

Bertens maakte het zichzelf dinsdag onnodig moelijk. In de eerste set miste de huidige nummer 21 van de wereld bij een voorsprong van 5-3 in games drie setpunten. Die klap kwam Bertens niet meer te boven en ze verloor liefst vier games op rij.

In de tweede set toonde de pupil van coach Raemon Sluiter juist veerkracht. Bij 3-3 kwam ze met 0-30 achter. Bertens haalde de game toch nog binnen en dit keer was zij het die een lange reeks van gewonnen games neerzette: 6-3.

In de beslissende set leek Bertens eenvoudig op weg naar de zege. De beste Nederlandse tennisster liet op het centercourt niet voor het eerst in haar loopbaan zien dat ze moeite heeft om een partij binnen te halen. Ze leidde met 5-2 en miste twee matchpoints. Bij 5-4 liet ze ook de derde kans om de wedstrijd te beslissen liggen. In een spannende tiebreak was het bij het vierde wedstrijdpunt toch raak voor Bertens.