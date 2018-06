Juul-Jensen blijft peloton voor in Zwitserland

Christopher Juul-Jensen heeft de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De 28-jarige Deen van Mitchelton-Scott bleef samen met de Franse wielrenner Nans Peters van de zes vluchters de groep met favorieten voor op de slotklim. In de slotkilometers liet Juul-Jensen de Fransman van AG2R achter en finishte solo in Gstaad.

De vierde etappe ging over 189 kilometer van Gansingen naar Gstaad en kende aan het einde één zware beklimming van de tweede categorie, de Saanenmöser. Juul-Jensen en Peters kwamen als eerste over de top en hadden een kleine marge in de natte afdaling. Peters werd bijgehaald maar Juul-Jensen hield zijn voorsprong knap vast.

Michael Matthews won daarachter de sprint van het peloton. Stefan Küng behoudt de leiderstrui in Zwitserland.