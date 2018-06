Tennissers in Toronto tegen Canada

De Nederlandse tennissers spelen het Daviscupduel tegen Canada in Toronto. Dat heeft de Canadese bond laten weten. De wedstrijd zal worden gespeeld op hardcourt in het stadion van de ijshockeyers van Toronto Marlies. Het complex biedt plaats aan 6500 toeschouwers.

De Canadezen speelden acht jaar geleden voor het laatst een landenwedstrijd in Toronto. Captain Paul Haarhuis en zijn mannen tennissen tegen Canada om een plek in de wereldgroep. Nederland verloor in februari in de eerste ronde van titelhouder Frankrijk.