Haase in derde partij op centercourt

Robin Haase is woensdag bij het Libéma Open ingedeeld in de derde partij van de dag op centercourt. De Nederlandse tennisser staat in de tweede ronde van het toernooi in Rosmalen tegenover de Australiër Bernard Tomic. De wedstrijd begint niet voor 14.30 uur.

Bibiane Schoofs verschijnt om 11.00 uur als eerste op de hoofdbaan op het Autotron. De dertigjarige Gelderse neemt het in de tweede ronde op tegen de Servische Aleksandra Krunic. Na die wedstrijd is het op centercourt de beurt aan Arantxa Rus, die de als eerste geplaatste Amerikaanse Coco Vandeweghe treft.

Naast Haase, Schoofs en Rus bereikte ook Kiki Bertens de tweede ronde in Rosmalen. De huidige nummer 21 op de wereldranglijst voor vrouwen komt donderdag weer in actie en speelt dan tegen de Belgische Kirsten Flipkens. Bertens en Flipkens vormen in het dubbelspel in Rosmalen een koppel.