Vos eindigt als tweede in Groot-Brittannië

Wielrenster Marianne Vos is er in de slotetappe van de OVO Energy Women’s Tour in Groot-Brittannië niet in geslaagd om Coryn Rivera uit de leiderstrui te rijden. Na 122 kilometer van Dolgellau werd er gesprint in kustplaats Colwyn Bay. Vos eindigde als vierde. De Finse Lotta Lepistö won de etappe en de Amerikaanse Rivera schreef de Britse etappekoers op haar naam. Vos eindigde als tweede.

Vos, de 31-jarige kopvrouw van WaowDeals Pro Cycling, vierde in Groot-Brittannië haar rentree in het peloton. Ze is helemaal hersteld van een sleutelbeenbreuk, die ze op 22 april opliep bij een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik.

Haar terugkeer ging niet onopgemerkt voorbij. In de tweede etappe werd ze tweede en in de twee etappes die volgden werd ze derde. Rivera, de kopvrouw van Sunweb, won de tweede etappe en ging sindsdien aan de leiding. Vos moest na vijf dagen 11 seconden toegeven op Rivera.