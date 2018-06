Volleybalster Grothues naar Roemenië

Volleybalster Maret Balkestein-Grothues verhuist van Italië naar Roemenië. De aanvoerster van Oranje speelt komend seizoen voor de Roemeense kampioen CSM Boekarest. ,,Ik kijk ernaar uit”, zegt Balkestein-Grothues, die in Nicole Koolhaas een ploeggenote van Oranje treft in Boekarest. Koolhaas gaat haar derde jaar in bij CSM Boekarest, dat uitkomt in de Champions League.

De 29-jarige Almelose, die is getrouwd met oud-tophockeyer Marcel Balkestein, speelde het afgelopen halfjaar voor de Italiaanse topclub VBC Pomì Casalmaggiore. De volleybalster liet eind vorig jaar vanwege een financieel geschil haar contract in Polen bij KPS Chemik Police ontbinden.

Voordat Balkestein-Grothues begint aan haar nieuwe avontuur in Roemenië, gaat ze met Oranje eerst naar China voor de finaleronde van de Nations League. De nationale ploeg treft daar volgende week het gastland en Brazilië in de groep.