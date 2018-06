Cilic verslaat Djokovic en wint op Queen’s

De Kroatische tennisser Marin Cilic heeft het grastoernooi van Queen’s op zijn naam geschreven. Tegen de in vorm verkerende Novak Djokovic ging het niet eenvoudig maar de als eerste geplaatste Cilic trok wel aan het langste eind: 5-7 7-6 (4) 6-3.

Djokovic, de voormalig nummer één van de wereld, was in de tweede set dicht bij zijn 69e ATP-titel, zijn eerste dit jaar. In de tiende game miste de Serviër een ‘championshippoint’. Cilic kwam via een tiebreak terug in de wedstrijd en had in de beslissende set het betere van het spel. Uiteindelijk had de nummer zes van de wereld aan een break genoeg en sloeg hij op zijn eerste wedstrijdpunt wel toe.

Cilic, die het grastoernooi Londen in 2012 won, kreeg zo zijn revanche. Vorig jaar verloor hij de finale in Londen van de Spanjaard Feliciano Lopez door twee tiebreaks te verliezen.

Ondanks de nederlaag liet Djokovic op Queen’s wel zien terug te zijn. De drievoudig Wimbledon-winnaar is door blessureleed afgezakt naar de 22e plaats op de wereldranglijst. Eerder deze week maakte hij indruk met overtuigende overwinningen op Adrian Mannarino en Grigor Dimitrov.