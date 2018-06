Drie titels Deurloo, pech voor Zonderland

Bart Deurloo was de gouddelver op de Nederlandse kampioenschappen turnen in zijn woonplaats Rotterdam. De 27-jarige allrounder voegde zondag drie titels op de toestellen bij zijn meerkamptitel van zaterdag. Hij was de beste op vloer, aan de ringen en aan de rekstok.

Bij zijn grote concurrent Epke Zonderland ging het mis in de finale aan de rekstok. De tape aan zijn leertje liet los, waardoor de Fries zijn moeilijke oefening voortijdig moest afbreken. Hij kreeg daardoor een bijzonder lage score van 7,550 punten. Om het publiek tegemoet te komen, deed Zonderland zijn oefening nogmaals en dit keer probleemloos, maar aan de uitslag veranderde niets.

Tisha Volleman won bij de vrouwen de finales op vloer en sprong. Olympisch kampioene Sanne Wevers was veruit de beste op haar favoriete toestel: de evenwichtsbalk.