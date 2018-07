Bertens ook succesvol in dubbelspel Wimbledon

Tennisster Kiki Bertens heeft op Wimbledon ook succes in het dubbelspel. De 26-jarige Westlandse bereikte zaterdag met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson de derde ronde. Het als negende geplaatste koppel versloeg de Australische Arina Rodionova en Maryna Zanevska, een geboren Oekraïense die voor België uitkomt, in drie sets: 2-6 7-6 (2) 6-2. Bertens en Larsson leken op weg naar uitschakeling, maar knokten zich in de tweede set terug na een achterstand en pakten alsnog de winst.

Bertens plaatste zich vrijdag in het enkelspel voor het eerst voor de vierde ronde op Wimbledon. Ze versloeg vijfvoudig kampioene Venus Williams, vorig jaar nog finaliste in Londen. Bertens gaat het nu opnemen tegen Karolina Pliskova uit Tsjechië.

De voormalige nummer 1 van de wereld is als zevende geplaatst. Pliskova kwam op het gras in Londen in het verleden nooit verder dan de tweede ronde. Eerder dit jaar moest Bertens op het gravel in Stuttgart diep buigen voor de Tsjechische.