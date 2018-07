Eerste bergtrui voor Ledanois

Kevin Ledanois neemt zaterdag na de eerste etappe van de Tour de France de eerste bergtrui in ontvangst. De Franse wielrenner van Fortuneo was op de Côte de Vix, een klimmetje van 700 meter, de snelste van de drie vluchters die vanaf de eerste kilometer voorop reden in de eerste etappe.

De drie koplopers, naast Ledanoios ook de Fransen Jérôme Cousin en Yoann Offredo, hadden op het moment van doorkomst op het enige heuveltje van de dag nog een kleine minuut voorsprong op het jagende peloton.