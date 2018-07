Thomas vraagt Tourfans om enig fatsoen

De Britse wielrenner Geraint Thomas hoopt dat de toeschouwers bij de Tour de France zijn land- en ploeggenoot Chris Froome enigszins respectvol zullen benaderen. De viervoudig Touwinnaar was al niet de populairste renner in Frankrijk. Maar na de slepende affaire rond een te hoge salbutamolwaarde in zijn lichaam ten tijde van de Ronde van Spanje en de uiteindelijke vrijspraak van een dopingovertreding is Froome bij sommige wielerfans definitief ongewenst.

,,Het maakt me niet uit als mensen je beginnen te beledigen”, zei Thomas op cyclingnews.com. ,,Maar als ze met dingen gaan gooien of proberen je te slaan en het koersverloop proberen te beïnvloeden, dat gaat natuurlijk veel te ver.”

Froome werd bij de teampresentatie donderdag door een deel van de toeschouwers uitgefloten. Thomas hoopt dat het daarbij blijft. ,,En daar reken ik ook op. Ik heb er vertrouwen in dat de organisatie zorgt voor een veilig verloop.” In totaal zorgen meer dan 30.000 mensen voor de algehele veiligheid van de koers, van politieagenten en seinwachters tot brandweermannen.Team Sky heeft daar bovenop enkele bodyguards bij zich.