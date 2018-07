Dumoulin: we gaan Matthews missen

Tom Dumoulin bereikte heel en in de eerste selecte groep de finish van de vijfde etappe van de Tour de France. Waar het op de weg goed ging, was er voor de start slecht nieuws voor Team Sunweb. De ploeg raakte Michael Matthews kwijt. De Australiër, vorig jaar winnaar van de groene trui, was ziek en kon niet meer vertrekken.

,,We gaan hem heel erg missen”, vertelde Dumoulin na de rit. ,,In de eerste plaats natuurlijk omdat hij een goede uitslag kan rijden. Hier eindigen Sagan, Van Avermaet en Colbrelli voorin, daar hoort Michael tussen.” Maar Matthews had ook in de bergen zeker zijn waarde kunnen hebben voor de Limburgse kopman. ,,Daar was hij een belangrijke steun voor mij geweest. Michael kan op een goede dag heel lang mee in een bergrit, maar hij is ook iemand die je op zulke dagen in een ontsnapping kunt meesturen.”

,,Het was echt een heel lastige etappe. In het peloton was het allesbehalve gecontroleerd op je positie zitten. Het ging vrij aardig, maar niet altijd goed, maar het is ook lastig op zo’n dag om dat helemaal goed voor elkaar te krijgen. Al met al ben ik wel tevreden. De benen voelden aardig, niet super. Maar dat is niet zorgelijk.”