Nadal ontdoet zich in vijf sets van Del Potro

Rafael Nadal heeft zich na een lang durende partij tennis geplaatst voor de halve finale van Wimbledon. De Spaanse nummer één van de wereld ontdeed zich in vijf sets van de als vijfde geplaatste Argentijn Juan Martin Del Potro: 7-5 6-7 (7) 4-6 6-4 6-4.

De 29-jarige Argentijn wist in vijftien eerdere ontmoetingen vijf keer te winnen van de 32-jarige Spanjaard. Op gras won hij echter nog nooit. Toch bood Del Potro Nadal meer dan goed tegenstand. Nadal wankelde zelfs en kwam op 2-1-achterstand in sets. Zoals zo vaak, toonde Nadal over veel vechtlust te beschikken.

,,Alles kon gebeuren vandaag maar gelukkig was ik de winnaar”, zei Nadal na afloop. ,,Ik stond er toen het nodig was en ben een gelukkig man.”

Op de belangrijke momenten toonde de Spanjaard inderdaad zijn klasse. Elke set lagen beide tennissers erg dicht bij elkaar. Een waar spektakel ontvouwde zich en het publiek zat op het puntje van de stoel. De toeschouwers op de eerste rij moesten zelfs een aanstormende Nadal ontwijken die op een onmogelijke bal rende en niet meer op tijd kon afremmen.

In de lange servicegames van Nadal was het toch telkens degene die aan het langste eind trok. Van de in totaal zeven breakkansen benutte de Argentijn er slechts twee. Op de sleutelmomenten sloeg Nadal toe en deelde hij (mentale) klap na klap uit. In de beslissende set kwam Del Potro die niet meer te boven.

,,Het spijt me voor Juan Martin. Hij is een geweldige tegenstander en ook hij verdiende de overwinning”, zo betuigde Nadal zijn respect voor zijn Argentijnse tegenstander.

Uiteindelijk benutte Nadal na 4 uur en 48 minuten spelen zijn eerste matchpoint. Daarmee schaarde Nadal zich voor de zesde keer bij de laatste vier in Londen. Het grandslamtoernooi won hij in 2008 en 2010.

In de halve finale wacht Nadal de drievoudig winnaar Novak Djokovic. ,,Ik moet nu aan de slag met de fysio want deze zware wedstrijd voelt mijn lichaam ook. Hopelijk herstelt mijn lichaam snel want de volgende wedstrijd komt er alweer aan.”