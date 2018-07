Sprookje Isner duurt voort op Wimbledon

John Isner heeft zich geplaatst voor de halve finales op Wimbledon. De Amerikaanse tennisser versloeg de Canadese Milos Raonic in vier sets: 6-7 (5) 7-6 (7) 6-4 6-3. De 33-jarige Isner kwam voor deze editie van het grandslamtoernooi in Londen nooit verder dan de derde ronde.

Het Amerikaanse servicekanon staat op Wimbledon vooral bekend als de winnaar van het langste duel ooit op het Londense gras. In 2010 duurde de eersterondepartij tegen de Fransman Nicolas Mahut 11 uur en 5 minuten. Isner won de beslissende set met 70-68.

Zo lang duurde het tegen de Canadese voormalige nummer drie van de wereld niet. De boomlange Amerikaan (2 meter en 8 centimeter) sloeg zich na 2 uur en 42 minuten naar de halve finale.

Raonic, ooit de nummer drie van de wereld, begon nog goed door de eerste set te winnen. Zoals zo vaak bij wedstrijden van Isner, die op eigen service bijna niets weggeeft, moest een tiebreak de beslissing brengen in de set. De vierde setpoint wist Raonic te benutten. In de tiebreak van de tweede set kreeg de Canadese nummer 32 van de wereld als eerste de mogelijkheid om de set te winnen. Het was echter de Amerikaan die na een gemiste kans alsnog toesloeg.

Dat was de mentale dreun die de wedstrijd de kant van Isner op liet kantelen. De Amerikaan gaf geen servicegame weg, en wist drie van de zes breakpoints te maken. Raonic kreeg in de hele wedstrijd maar één breakkans, maar die schaarse mogelijkheid was niet aan de Canadees besteed. Het krachtmens Isner was uiteindelijk de verdiende winnaar en mag zich opmaken voor zijn eerste halve finale op Wimbledon.

Daarin treft Isner de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, die stuntte door achtvoudig winnaar Roger Federer uit te schakelen.