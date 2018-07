Martin mikt ook op algemeen klassement

Voor Dan Martin is de Tour de France eigenlijk al een succes met zijn zege in de zesde etappe. De Ierse klimmer van Team Emirates kwam als eerste boven op het pittige klimmetje Mûr-de-Bretagne. Maar hij wil meer. ,,Het is een fantastisch gevoel een etappe te winnen en mijn Tour is daarmee al geslaagd, maar ik wil wel degelijk ook een goed algemeen klassement rijden en deze zege geeft zeker vertrouwen”, zei de winnaar aan de meet.

Martin voelde dat zijn benen sterk waren en hij lette goed op tijdens de eerste beklimming van het 2 kilometer lange klimmetje, op 16 kilometer van het einde. ,,Ik zag toen dat iedereen al behoorlijk aan zijn limiet zat”, aldus de Ier, die in 2013 ook al eens een rit in de Tour won en drie jaar geleden als tweede eindigde in de rit naar de inmiddels befaamde Bretonse muur. ,,Ik moest het gewoon proberen en vertrouwen op mijn benen. Helpers had ik al niet meer. Ik ben er vol voor gegaan.”