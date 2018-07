Anderson en Isner: tijd voor verandering

Liefst 99 games en drie tiebreaks telde de halve finale op Wimbledon tussen Kevin Anderson en John Isner. De Zuid-Afrikaanse tennisser en de Amerikaan stonden liefst 6 uur en 36 minuten op het ‘heilige’ gras van het centercourt in Londen. Eigenlijk was het gekkenwerk, zo concludeerden beiden na hun marathonpartij.

,,Ik hoop echt dat dit een teken is dat de opzet bij de grandslamtoernooien moet worden aangepast”, zei Anderson, die de beslissende vijfde set met 26-24 won. Op de grote toernooien moet de laatste set met twee punten verschil worden gewonnen. Volgens Anderson en Isner is het echter beter om ook daarin op een bepaald moment over te gaan tot een tiebreak. ,,Ik denk dat het beter is om bij bijvoorbeeld 12-12 een tiebreak te spelen, anders blijft de partij maar doorgaan”, zei de Amerikaan.