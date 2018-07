Waterpolosters halen opnieuw hard uit

De Nederlandse waterpolosters hebben bij het EK in Barcelona opnieuw hard uitgehaald. Na de monsterlijke zege zaterdag in de openingswedstrijd tegen Kroatië (21-1) moest een dag later ook EK-debutant Israël diep buigen voor het trefzekere Oranje: 20-2. De periodestanden waren: 8-0 7-0 3-0 2-2. De Nederlandse treffers kwamen voor rekening van Dagmar Genee, Ilse Koolhaas, Maud Megens, Vivian Sevenich (allen drie), Sabrina van der Sloot, Rozanne Voorvelt, Bente Rogge (allen twee), Nomi Stomphorst en Iris Wolves.

In het eerste duel met Kroatië was Van der Sloot topscorer met vijf treffers. De andere Nederlandse doelpunten kwamen op naam van Sevenich (vier), Megens (drie), Wolves, Rogge, Koolhaas, Brigitte Sleeking (allen twee) en Kitty-Lynn Joustra (één).

Voor Nederland begint het EK dinsdag pas echt met de wedstrijd tegen Italië. Oranje eindigde bij het vorige EK in 2016 als tweede na verlies in de finale tegen Hongarije. Italië, recordhouder met vijf Europese titels, pakte bij dat toernooi brons.