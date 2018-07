Froome: juist prettig dat Thomas zo hoog staat

Van rivaliteit tussen Chris Froome en ploeggenoot Geraint Thomas is geen sprake. Dat zei viervoudig Tourwinnaar Froome maandag desgevraagd tijdens de eerste rustdag. Thomas staat voorlopig tweede in het algemeen klassement, op 43 seconden van geletruidrager Greg Van Avermaet. Froome neemt de achtste plek in na de eerste week, met 1.42 achterstand.

,,De wedstrijd zal het bepalen”, zei Froome op de vraag wie het kopmanschap bij Sky zal dragen. Dinsdag is de eerste bergetappe. ,,Het is fantastisch dat we meerdere opties hebben. Dat is een uitstekende positie om in te verkeren. Het is aan de andere ploegen om ons aan te vallen. Geraint is uitstekend aan het fietsen en daardoor zitten wij in een goede positie.”

Froome kwam de chaotische kasseienrit van zondag goed door. ,,Er waren gisteren veel valpartijen. Ook ik ging tegen de grond, maar ik ben niet geblesseerd. Ik sta precies waar ik wilde staan en ben optimistisch over het vervolg van de koers”, aldus de Brit, die aangaf dat het een optie is in het najaar de Vuelta te rijden. Eind mei won Froome voor het eerst de Giro.