Van der Poel start ook op NK mountainbike

Mathieu van der Poel doet zondag mee aan de Nederlandse kampioenschappen mountainbike. De Nederlander heeft zich maandag ingeschreven, meldt wielerbond KNWU. Ook zijn broer David doet mee in het Orderbos in Apeldoorn.

Van der Poel kan als eerste Nederlander bij de profs in één jaar de Nederlandse titel pakken bij het wegwielrennen, het veldrijden en het mountainbiken. In januari was Van der Poel voor het vierde jaar op rij de beste bij het NK veldrijden en begin juli was hij de beste op de weg in Hoogerheide.