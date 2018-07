Peloton op weg voor eerste bergrit

Het peloton is kort na half twee vertrokken voor de eerste bergetappe in deze Tour de France. De rit over 158 kilometer begint nog met een klimmetje van de vierde categorie, maar daarna volgt het serieuze werk: drie Alpencols van de eerste categorie en eentje van de zogenoemde buitencategorie, de Montée du plateau des Glières.

De grote vraag is of de klassementsmannen zich al in het strijdgewoel wagen om de dagzege en tijdwinst of dat er vooral naar elkaar wordt gekeken. Aan het eind ligt nog een afdaling naar finishplaats Le Grand-Bornand. De Belg Greg Van Avermaet start in het geel, maar de renner van BMC maakt zich geen illusies dat hij na de rit weer een verse trui krijgt overhandigd. Achterin zal het knokken worden voor gehavende renners als Dylan Groenewegen en Niki Terpsta.

Nog in het geneutraliseerde deel was er een valpartij waarbij onder anderen de Colombiaan Fernando Gaviria en de Spanjaard Mikel Landa betrokken waren, ook Tom Dumoulin werd even gehinderd.