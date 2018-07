Nibali staakt strijd met gebroken rugwervel

Vincenzo Nibali gaat vrijdag niet meer van start in de Tour de France. De Italiaanse kopman van Bahrein-Merida heeft een ruggenwervel gebroken, is gebleken uit onderzoek in het ziekenhuis. Dat meldt onder meer de Franse sportkrant L’Équipe.

Nibali, winnaar van de Tour in 2014, ging donderdag in het slot van de twaalfde etappe onderuit na een botsing met een motor. Die motor werd mogelijk gehinderd door een toeschouwer. Nibali hervatte vrij snel de koers en wist de achterstand op de koplopers beperkt te houden. Meteen na de finish meldde de renner al veel last van zijn rug te hebben.

In het algemeen klassement nam Nibali na donderdag de vierde plaats in, met een achterstand van 2.37 op leider Geraint Thomas.