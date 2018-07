Wielrenster Marianne Vos is tweede geworden in de proloog van de BeNe Ladies Tour. Alleen de Schotse Katie Archibald was in Oosterhout sneller dan de Nederlandse titelverdedigster in de rit over bijna 4 kilometer.

De derde plaats was voor de Deense Pernille Mathiesen, vierde werd de Belgische Jolien D’Hoore, die in 2015 en 2016 won.

De BeNe Ladies Tour wordt voor de vijfde keer gehouden. De finish is zondag in het Belgische Zelzate.