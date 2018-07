Renners van Alpen naar Rhônevallei

Na drie dagen klimmen in de Alpen dalen de renners van de Ronde van Frankrijk af naar de Rhônevallei. De dertiende etappe leidt het peloton over een glooiend parcours van naar Bourg d’Oisans naar Valence.

Grote vraag is of de avonturiers of de sprinters een kans krijgen. De zwaarste heuvel in de rit over 169 kilometer ligt een kleine 37 kilometer voor de finish. De laatste 1 kilometer zijn vlak. De brede wegen lenen zich voor een massasprint.

Drie keer eerder eindigde een etappe van de Ronde van Frankrijk in Valence. De laatste keer gebeurde dat in 2015. André Greipel sprintte naar de zege, voor John Degenkolb en Alexander Kristoff. Als het tot een sprint komt dat lijkt Peter Sagan kansrijk. De drager van de groene trui heeft geen last meer van concurrenten als Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria, André Greipel, Mark Cavendish en Marcel Kittel.