China geen partij voor hockeysters

Met speels gemak hebben de Nederlandse hockeysters ook het tweede duel op het WK gewonnen. Na de ruime zege op Zuid-Korea (7-0) moest ook China er aan geloven in Londen: 7-1.

Oranje strijdt zondag tegen Italiƫ om de groepswinst, die een plaats in de kwartfinale oplevert. De nummers twee en drie van de poule strijden verder in een tussenronde.

Nederland, aanvoerder van de wereldranglijst, was veel te sterk voor China. Bij rust leidde de ploeg van bondscoach Alyson Annan al met 4-0. Lidewij Welten scoorde tweemaal. Caia van Maasakker, Kelly Jonker, Laurien Leurink, Kitty van Male en Xan de Waard troffen eenmaal doel. De wedstrijd startte in de stromende regen en werd twintig minuten onderbroken wegens onweer.

In de tot dusverre zeventien gehouden WK’s stond Oranje drie keer niet in de eindstrijd: in 1975, 1976 en 1994. Nederland won het WK tien keer. De laatste editie was vier jaar terug in Den Haag, toen het team van toenmalig bondscoach Max Caldas AustraliĆ« in de finale versloeg.